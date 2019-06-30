تدشين مطار نيوم السعودي يظهر تقدم الأشغال في المنطقة المرتقبة

شهد مشروع خليج نيوم السعودي دفعة جديدة اليوم الأحد بتدشين أول رحلة من مطار مدينة نيوم التي من المقرر أن تصبح منطقة سياحية واقتصادية ضخمة في المملكة.

ويشير تدشين المطار وجاهزيته إلى تقدم الأشغال في المنطقة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، يوم الثلاثاء افتتاح ”مطار خليج نيوم“ في منطقة شرما شمال المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء ”واس“.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال حساب نيوم في تويتر: “ # نيوم تحتفل بانطلاق أول رحلة تجارية تابعة لـ @ Saudi_Airlines إلى # مطار_خليج_نيوم (NUM) من الرياض. وقد حضر مراسم التدشين الرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية م. صالح الجاسر ومجموعة من المسؤولين.“

بعد نجاح تحويله إلى مطار تجاري، #نيوم تحتفل بانطلاق أول رحلة تجارية تابعة لـ@Saudi_Airlines إلى #مطار_خليج_نيوم (NUM) من الرياض. وقد حضر مراسم التدشين الرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية م. صالح الجاسر ومجموعة من المسؤولين. pic.twitter.com/oSlxoAVAmp — NEOM (@NEOM) June 30, 2019

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة في عام 2019 أو 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.