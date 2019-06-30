القبض على ”شرطي المرور السري“ في مكة.. تعرف على قصته

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أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن انتحل صفة رجل مرور سري، بهدف ابتزاز السائقين المخالفين وأخذ المال منهم لتجنب الحصول على المخالفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة…