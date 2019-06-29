احتفاء واسع بأمير سعودي في أول ظهور علني له كملحن لكبار النجوم (فيديو)‎

وجد حفل فني أحياه عدد من كبار نجوم الغناء في العالم العربي، مساء السبت، في مدينة جدة السعودية، صدى واسعا في المملكة لكونه مناسبةً لأول ظهور علني لأمير سعودي شاب كملحن بعد أن ظل لسنوات يتخفى خلف لقبه الشهير ”سهم“.

وأقيم الحفل في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، تحت عنوان ”ليلة سهم“، في إشارة إلى الأمير السعودي أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي كشف في الآونة الأخيرة عن كونه هو الملحن المعروف ”سهم“.

وأحيّى الحفل النجوم أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة، وأدوا عدد من أغانيهم التي لحنها لهم الملحن الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، الملقب بـ ”سهم“.

وبدا جمهور الحفل الكبير متفاعلاً مع نجومه بالتصفيق وترديد الأغاني، بجانب تفاعل أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي التي تداول مدونوها صوراً ومقاطع فيديو من داخل القاعة للسهرة الفنية التي تندرج ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الذي يشهد فعاليات فنية وترفيهية متنوعة.

وحضر اسم سهم وليلته الفنية بشكل لافت في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، حيث تصدر الوسم ”#ليله_سهم“ قائمة الترند كمؤشر على انشغال المغردين السعوديين بانضمام الأمير أحمد بشكل علني لعالم الفن.

ولجأ عدد من السعوديين والسعوديات للتخفي خلف الألقاب في عالم الفن ككتاب قصائد أو كلمات أغاني أو تلحينها، لتجنب انتقادات واسعة في مجتمع المملكة الذي يستمد أفراده ثقافتهم من تفسيرات الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد وعادات وتقاليد قبلية متبعة فيها.

ولم يكشف الأمير الشاب الذي بدأ يظهر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب كشفه عن هويته الحقيقية، لكن المملكة تحولت في السنوات الثلاث الماضية لقبلة فنية عربية وعالمية بعد أن رفعت الرياض الحظر المفروض على الفنون والترفيه.

وبعد سنوات من تلحين أغاني عدد من نجوم الغناء العربي، وبينهم نجوم حفل جدة الذين حضروا للاحتفاء بالأمير وألحانه، يغيب اسم ”سهم“ عن عالم الفن، ويحل مكانه الأسهم الصريح للأمير الذي يعد أول أبناء الأسرة الحاكمة ينضم لعالم الفن.