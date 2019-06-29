التحالف العربي: دمرنا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو جازان السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء السبت، أنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن ”قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم (22:45) من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان“.

وأضاف أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها“.

وشدد المالكي، على ”استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.