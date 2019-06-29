ولي العهد السعودي يلقي كلمة في ختام قمة مجموعة العشرين(فيديو)

ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كلمة في الجلسة الختامية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في أوساكا اليابانية.
وقال :“نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أهنئ إدارة القمة على نجاحها وأشيد ببرنامج عمل المجموعة برئاسة اليابان هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية“، مؤكدًا أن السعودية ستواصل دعم الرئاسة اليابانية في تنفيذ برامج المجموعة لهذا العام.
كلمة الأمير #محمد_بن_سلمان في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين
#إرم_نيوز #السعودية #اليابان #ولي_العهد_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/Qo915tk4hw
— إرم نيوز (@EremNews) June 29, 2019
وأضاف أنه في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات معقدة، فإن الحاجة أصبحت أكثر لتعزيز التعاون والتنسيق والتوافق الدولي وذلك بترسيخ مبدأ الحوار والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ المصالح المشتركة وتعزيز الثقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحت مظلتها.