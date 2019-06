4 صور تجسّد الحضور البارز لمحمد بن سلمان في قمة العشرين

احتفى نشطاء سعوديون بالحضور البارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين المقامة حاليا في مدينة اوساكا اليابانية.

وتداول النشطاء مجموعة صور تظهر في مجملها مقدار الحفاوة التي حظي بها الأمير الشاب من قبل القادة المشاركين في القمة.

وكان أبرز هذه الصور، الصورة التذكارية التي جمعت الزعماء المشاركين في القمة، حيث كان ولي العهد السعودي متوسطا الصف الأمامي بجانب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

The summit at the summit

All Saudis are proud of you????????.. #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين pic.twitter.com/a5Gu741lG6

— ★. (@fs__bm) June 28, 2019