4 صور تجسّد الحضور البارز لمحمد بن سلمان في قمة العشرين

احتفى نشطاء سعوديون بالحضور البارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين المقامة حاليا في مدينة اوساكا اليابانية.

وتداول النشطاء مجموعة صور تظهر في مجملها مقدار الحفاوة التي حظي بها الأمير الشاب من قبل القادة المشاركين في القمة.

وكان أبرز هذه الصور، الصورة التذكارية التي جمعت الزعماء المشاركين في القمة، حيث كان ولي العهد السعودي متوسطا الصف الأمامي بجانب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

The summit at the summit

All Saudis are proud of you????????.. #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين pic.twitter.com/a5Gu741lG6 — ★. (@fs__bm) June 28, 2019

صورة أخرى تبدو بها الغرابة بعض الشيء، تداولها النشطاء السعوديون، تظهر تجاهل الرئيس الأمريكي للتلويح بيديه لكاميرات التصوير كباقي الزعماء وانشغاله بمصافحة ولي العهد السعودي.

جميعهم يلوحون للعالم .. الا ترامب مد يده للعالم .. دمت فخر لنا ???????????? #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين pic.twitter.com/zQfUlLteUb — ﮼دحمودالسالمي ????ℜ. ℋ????ℳ???????????? (@Dr_Homoud) June 28, 2019

ويبدو أن الرئيس الأمريكي حاول إيصال رسالة من خلال هذه الصورة، قد أفصح عن فحواها بعد ساعات بتصريح أشاد به بالعلاقة التي تربطه بولي العهد السعودي، فهو ”صديق قدم الكثير من أجل بلاده وانفتاحها“.

المشهد الآخر الذي لفت الانتباه، جانب من من القمة يظهر التفات كل من قادة أمريكا والأرجنتين واليابان لولي العهد محمد بن سلمان الذي كان يضحك بعد تبادل أطراف الحديث.

وكأن لاحاضر غير #الأمير_محمد_بن_سلمان فالحمدلله من قبل ومن بعد محط الأنظار وقبلتها#محمد_بن_سلمان_قمة_العشرين pic.twitter.com/tlewwnLgjF — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 28, 2019

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت الخميس، قالت إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، المناسبتان الأكثر ترقّبًا على المستوى الدولي في برنامج ترامب في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الوكالة عن الناطق بلسان البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن لقاء ترامب وبن سلمان سيكون على مأدبة الإفطار في الساعة 8:15 صباح اليوم السبت، يعقبه في الساعة 11:30 اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.