ترامب يشيد بالعلاقة التي تربطه بولي العهد السعودي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة التي تربطه بولي العهد السعودي، قائلا إنه شرف له أن يلتقيه فهو صديق قدم الكثير في سبيل انفتاح بلاده اقتصاديا واجتماعيا.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية ”شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية“.

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين ”أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية“.

وأعرب ترامب عن تقديره لمشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية.

وامتنع ترامب عن توضيح إن كان سيثير قضية مقتل جمال خاشقجي خلال اللقاء.