الإعلامي السعودي عمر النشوان يتراجع عن قرار اعتزاله

الإعلامي السعودي عمر النشوان يتراجع عن قرار اعتزاله

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلن السعودي عمر النشوان، تراجعه عن اعتزال الإعلام نهائيًّا، حتى يغلق الباب أمام ما وصفه بـ“الإعلام المعادي للسعودية“ الذي ”سيّس“ خبر اعتزاله.

وقال النشوان في سلسلة تغريدات على ”تويتر“: ”أتراجع عن قرار اعتزالي لعدة أسباب سأتلوها عليكم تباعًا، ساءني جدًّا كيف استغل الإعلام المعادي لبلادي الخبر وسيسه على نحو ما تشتهي أهواؤهم“.

وأضاف: ”لم ولن أكون في يومٍ ما خنجرًا مسمومًا في خاصرة بلادي حتى وإن كان على حساب نفسي“.

وأشار إلى المتضامنين معه قائلًا: ”السبب الآخر هو أنتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم، وليس غريبًا على أبناء وبنات شعبنا الالتحام وقت الشدائد، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت، ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم والتحامكم ونصركم للمظلوم“.

وتابع: ”أنا معكم بس أبشروا وبتلقوني أول الصفوف، ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم’’.

وقدم الإعلامي السعودي اعتذاره عن أي لفظ صدر منه، قائلًا: ”أعتذر إذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم، وأعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذلة“.

وحذف النشوان تغريدته التي أعلن فيها اعتزاله الإعلام، وهجومه على مواطنه الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مبررًا ذلك بأنه ”احترام للخصوصية“.

وكان عمر النشوان اتهم داوود الشريان، بأنه ”السبب في قطع رزقه“، مؤكدًا في تغريدة له عبر“تويتر“ بأنه لن يغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.

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