الإعلامي السعودي عمر النشوان يتراجع عن قرار اعتزاله

أعلن السعودي عمر النشوان، تراجعه عن اعتزال الإعلام نهائيًّا، حتى يغلق الباب أمام ما وصفه بـ“الإعلام المعادي للسعودية“ الذي ”سيّس“ خبر اعتزاله.

وقال النشوان في سلسلة تغريدات على ”تويتر“: ”أتراجع عن قرار اعتزالي لعدة أسباب سأتلوها عليكم تباعًا، ساءني جدًّا كيف استغل الإعلام المعادي لبلادي الخبر وسيسه على نحو ما تشتهي أهواؤهم“.

وأضاف: ”لم ولن أكون في يومٍ ما خنجرًا مسمومًا في خاصرة بلادي حتى وإن كان على حساب نفسي“.

اتراجع عن قرار اعتزالي لعدة اسباب سأتلوها عليكم تباعًا : * ساءني جدًّا كيف استغل الإعلام المعادي لبلادي خبري وسيسه على نحو ما تشتهي اهواؤهم . * لم ولن اكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلادي حتى وان كان على حساب نفسي . — عمر النشوان (@Omar_N) June 26, 2019

وأشار إلى المتضامنين معه قائلًا: ”السبب الآخر هو أنتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم، وليس غريبًا على أبناء وبنات شعبنا الالتحام وقت الشدائد، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت، ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم والتحامكم ونصركم للمظلوم“.

السبب الاخر هو انتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم ولاهي غريبة على ابناء وبنات شعبنا العظيم الإلتحام وقت الشدائد ، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم وإلتحامكم ونصركم للمظلوم . * امنت بأنه لن يضيع لي حق وانا بين هذا الشعب العظيم ، احبكم والله اني احبكم — عمر النشوان (@Omar_N) June 26, 2019

وتابع: ”أنا معكم بس أبشروا وبتلقوني أول الصفوف، ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم’’.

انا معكم بس اشروا وبتلقوني أول الصفوف ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم — عمر النشوان (@Omar_N) June 26, 2019

وقدم الإعلامي السعودي اعتذاره عن أي لفظ صدر منه، قائلًا: ”أعتذر إذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم، وأعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذلة“.

واعتذر اذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم .. واعتذر حتى لمن ظلمني . فالشكوى لغير الله مذله . #عمر_النشوان_يعود — عمر النشوان (@Omar_N) June 26, 2019

وحذف النشوان تغريدته التي أعلن فيها اعتزاله الإعلام، وهجومه على مواطنه الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مبررًا ذلك بأنه ”احترام للخصوصية“.

حذفتها احتراماً للخصوصية ..، ولاننا شعب محترم يعرف معنى الخصوصية ..، لم تنطلي علي هذه الأساليب ! ولكن ليشعروا بأن انتهاك خصوصيات الشعوب والزج بها وفق أهوائهم وأمزجتهم ومصالحهم التي لا تعرف الأولويات ولا قيمة الأوطان والشعوب . ليست بلعبة .. والنار ما تحرق إلا رجل واطيها — عمر النشوان (@Omar_N) June 26, 2019

وكان عمر النشوان اتهم داوود الشريان، بأنه ”السبب في قطع رزقه“، مؤكدًا في تغريدة له عبر“تويتر“ بأنه لن يغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.