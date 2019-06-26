السعودية.. صدى واسع للعملية العسكرية التي أُسر فيها زعيم داعش اليمن‎

وجد إعلان ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ الذي تقوده السعودية، مساء الثلاثاء، القبض على زعيم تنظيم ”داعش“ في اليمن، ومسؤولين آخرين في التنظيم، صدى واسع تجاوز حدود السعودية واليمن ليأخذ منحىً عالمياً.

وكان التحالف ومسؤولون سعوديون قد كشفوا عن جزء من تفاصيل العملية التي جرت يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، ونفذتها قوات خاصة سعودية وتوجت بأسر ”أمير فرع تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن“.

وتسابقت وسائل الإعلام العربية والعالمية لنقل أخبار العملية الأمنية وتفاصيلها وصيدها الثمين، أمير ”داعش“ الملقب بـ ”أبو أسامة المهاجر“ والذي يضاهي في منصبه بالتنظيم، أبو بكر البغدادي في فرع التنظيم بسوريا والعراق.

كما وجد الإعلان صداه في مواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية، وسط ردود فعل أشادت بالعملية الأمنية التي تقول الرياض إنها لم تخلف أي خسائر بين المدنيين أو في صفوف المشاركين فيها.

وجمع الوسم “ #السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش“ في موقع ”تويتر“ كثيراً من المغردين العرب، وإن تقدمهم السعوديين الذين تسابقوا في الإشادة والإعجاب بالإنجاز الأمني الذي حققته بلادهم.

كما جمع الوسم باللغة الإنكليزية “ #SaudiCapturesISISLeader “ مدونين من دول غير عربية، للتعليق على أخبار القبض على أحد قادة تنظيم ”داعش“ الذي يشغل مصيره الكثير من دول العالم.

يقول @ali11iraq؛

دمروا نص العراق ولم يُمسكوا الزرقاوي فقتلوه أحرقوا أفغانستان ولم يُمسكوا بن لادن فقتلوه دمروا كل سوريا ولم يُمسكوا البغدادي فتركوه لكن بـ10 دقائق #السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش باليمن بدون هدم حائط البيت. * لانها السعودية التي ذهبت للتحرير وليس للتدمير.#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 25, 2019

إلى رجال جيشنا البواسل الأبطال،

إلى رجال أمننا الأشاوس الشجعان،

لكم منّا الدعاء والثناء، المجد لكم والأجر عند الله،

قال رسولنا ﷺ:

"عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا:

عَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلأُ المسلمين في سبيل الله،

وعين بَكَتْ من خشية الله".#السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش pic.twitter.com/RtLsGdKkCR — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) June 25, 2019

وتداول عدد كبير من المدونين، صوراً ومقاطع فيديو للعملية الأمنية، وزعها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ويظهر ”أبو أسامة المهاجر“ مكبلاً ومحاطاً بجنود سعوديين.

فيديو : القبض على زعيم داعش في اليمن في عملية مدتها 10 دقائق.

#السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش

#SaudiCapturesISISLeader pic.twitter.com/WMvhfJSwzd — نايفكو NAIF (@naifco) June 25, 2019

والله ياهو منظر يسرّ الناظرين، يالله انك تقويهم و تنصرهم وتحفظهم بحفظك،????⚔️????????.

#السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش pic.twitter.com/wrNpS5Bpv4 — عُلاإ ☪︎ (@_ola9) June 25, 2019

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى????????????????

#السعوديه_تطيح_بزعيم_داعش pic.twitter.com/eKAr9x1Vjz — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 25, 2019

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان ، إن ”العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن“.

وأضاف في تغريدات على حسابه في ”تويتر“ ”قالها سمو سيدي ولي العهد (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزًا مهمًا في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا“.

وتابع الأمير خالد: ”عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع“.

عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 25, 2019

كما علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على أسر زعيم داعش في اليمن، وقال إن ”العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب“.

العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) June 25, 2019

ومن المتوقع أن تلقى عملية القبض على زعيم ”داعش“ في اليمن، مزيداً من ردود الفعل الدولية في الساعات القادمة، بالنظر لخطورة التنظيم والجهود الدولية لإنهاء وجوده.