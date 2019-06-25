السعودية تسقط طائرة حوثية مسيرة فوق ”خميس مشيط“

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (10:34) من مساء يوم الثلاثاء، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي بحسب وكالة الانباء السعودية ”واس“أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.