خالد بن سلمان يعلق على اعتقال التحالف العربي أمير داعش في اليمن

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، إن ”العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن“.

وأضاف عبر ”تويتر“ اليوم: ”قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزًا مهمًا في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا“.

وتابع الأمير خالد: ”عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع“.

من جهته، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، تعقيبًا على العملية، إن ”العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب“.

يذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن عن نجاح قوات سعودية خاصة، اليوم الثلاثاء، في اعتقال أمير تنظيم ”داعش“ في اليمن الملقب بـ ”أبوأسامة المهاجر، برفقة مسؤول المالية في التنظيم وعدد من أعضائه.

وقال العقيد ركن تركي المالكي الناطق باسم التحالف العربي، إن ”التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين؛ لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم“.