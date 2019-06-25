ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة عمل يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان له، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص المملكة على التواصل وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحسب البيان، سيرأس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.