وفد سعودي برئاسة وزير المالية يشارك في مؤتمر البحرين

أعلنت السعودية أن وفدًا برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتنطلق ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان (السلام من أجل الازدهار)، يوم الثلاثاء، وتستمر يومين.

وذكرت ”واس“ أن ”مشاركة المملكة في هذه الورشة تأتي استمرارًا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية، ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم“.

وأضافت أن ”المملكة تجدد تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل“.

وأكدت المملكة -بحسب البيان- ”دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي“.