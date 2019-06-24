أحدها مع ولي العهد السعودي.. ترامب يعقد 8 اجتماعات ثنائية خلال قمة العشرين

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب من المقرر أن يجري اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن…