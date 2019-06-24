الجبير: إيران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران، من تعرضها لمزيد من العقوبات، إذا واصلت سياساتها العدوانية.

وقال الجبير لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية، في مقابلة، نشرت يوم الاثنين: ”اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن“.

وأكد أن السعودية تريد تفادي اندلاع حرب في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية، لبحث التطورات بشأن إيران.

وبحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع بومبيو، الاثنين، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.