الملك سلمان يبحث مع بومبيو المستجدات في المنطقة

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بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. واستقبل الملك سلمان، بومبيو، الذي وصل المملكة صباح الاثنين في زيارة غير محددة المدة، في قصر السلام بجدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات…