بومبيو يصل إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

المصدر: ا ف ب

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الاثنين، إلى السعودية لإجراء محادثات مع الرياض، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، حسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وكان بومبيو قال للصحفيين قبل صعوده الطائرة: ”نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة، هم (الإيرانيون) يعرفون أين يجدوننا“.

وأضاف: ”أنا واثق من أنهم في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات“.