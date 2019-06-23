ترامب مؤكدًا عدم إمكانية الاستغناء عن السعودية: تم التحقيق في قضية خاشقجي بشكل كبير

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدًا عدم إمكانية استغنائه عن السعودي التي حذر من أنها قد تتقارب مع الصين أو روسيا على حساب أمريكا“.

جاء ذلك في مقابلة مع محطة ”إن بي سي نيوز“ الأمريكية، قال فيها ترامب: ”إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار، بالمناسبة نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية“.

وأضاف: ”وخلافًا لما يجري به العمل في بلدان أخرى (لم يسمِّها)، ليست لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء، لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشترٍ كبير لمنتجات أمريكا، هذا يعني شيئًا بالنسبة لي، إنها منتج كبير للوظائف“.

ولدى سؤال ترامب إذا ما كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في مقتل خاشقجي، أجاب الرئيس قائلاً: ”أعتقد أنه تم التحقيق فيها (قضية مقتل خاشقجي) بشكل كبير“.

وتابع ترامب: ”لقد اطلعت على الكثير من التقارير المختلفة“.

وأضاف ترامب: ”لست مثل أحمق يقول، نحن لا نريد التعامل معهم، وبالمناسبة، إذا لم يتعاملوا معنا، فأنت تعلم ماذا يفعلون؟ سيتعاملون مع الروس أو الصينيين. سيشترون معدات رائعة من روسيا والصين رغم أننا نصنع أفضل المعدات في العالم“.