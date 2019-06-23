إيران: السعودية تقدم أفضل الخدمات لحجاجنا

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، يوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية تقدم أفضل الخدمات المناسبة للحجاج الإيرانيين.

وأكد في كلمة له على هامش المؤتمر التربوي للحجاج بمدينة ”تبريز“، أن ”إيران والسعودية يعملان على تنفيذ اتفاقية الحج الموقعة بين البلدين بأفضل شكل“.

وأشار إلى أن إيران ”طلبت من السعودية زيادة حصتها في موسم الحج المقبل، ولم يتم تقديم أي رد لهذا الطلب حتى الآن، ولكن بمجرد إبلاغنا بالموافقة سنعلن عن تسجيل الحجاج وفق الحصة الجديدة“، مؤكدًا أن ”المفاوضات لا تزال مستمرة“، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا).

وأضاف: ”بلغت حصتنا هذا العام من الحج 86500 حاج ضمن 573 قافلة من جميع أنحاء البلاد، وسيتم إرسال الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية في 8 من يوليو/تموز المقبل“.

وتبلغ الحصة التي وافقت عليها وزارة الحج السعودية للحجاج الإيرانيين لهذا العام 86 ألفًا و500 حاج، وأرسلت إيران العام الماضي، 86 ألف حاج، فيما شارك في عام 2017 حوالي 85 ألف إيراني بموسم الحج.