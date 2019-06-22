بتكلفة 500 مليون دولار.. شركة مصرية تنفذ مشروعًا بتروليًا جديدًا في السعودية

أعلنت وزارة البترول المصرية فوز شركة ”إنبي“ التابعة لها بمناقصة عالمية كبرى لتنفيذ مشروع بترولي جديد بالمملكة العربية السعودية لمعالجة الزيت الخام لزيادة معدلات الإنتاج بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن ذلك جاء بعد منافسة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية أسفرت عن اختيار العرض المقدم من شركة إنبي كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح.

ويشمل نطاق أعمال إنبي في المشروع التصميمات الأساسية والتفصيلية وشراء المهمات وأعمال التنفيذ وتجارب ما قبل التشغيل والمعاونة في التشغيل.

وبفوز شركة إنبي بالمشروع سيصل إجمالي حجم أعمالها في تنفيذ المشروعات البترولية في السعودية إلى أكثر من 1.25 مليار دولار.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا أن فوز شركات البترول المصرية بعقود جديدة خارج مصر يأتي في إطار التوسع في حجم أعمال تلك الشركات في الخارج استثمارًا لما تمتلكه من خبرات عالمية وكوادر بشرية متميزة وكفاءة أداء وتوافر سابقة أعمال قوية لديها في تنفيذ المشروعات داخليًا وخارجيًا بأعلى معايير الجودة وفي توقيتات زمنية قياسية.

وأضاف الملا أن استثمار إمكانيات الشركات المصرية في المشروعات الخارجية يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتدعيم سجلها المشرف في تنفيذ المشروعات على مدار الفترات الماضية بما يؤهلها لاستمرار التواجد بقوة والفوز بمزيد من المشروعات.