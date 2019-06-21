أول دولة عربية.. السعودية تنضم لمجموعة العمل المالي ”فاتف“

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الجمعة، أن المملكة حصلت على عضوية كاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

والمجموعة معنية بإصدار المعايير والسياسات، وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان:“وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله، اليوم الجمعة، في مدينة أورلاند في الولايات المتحدة الأمريكية على انضمام المملكة للمجموعة“.

وأضاف البيان ”أن السعودية هي أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية“، ومن شأن انضمام المملكة إلى المجموعة الدولية أن يعزز مكانتها لدى المستثمرين الأجانب.