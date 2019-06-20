الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين في جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، مساء الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ”مسيّرة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وقال المالكي: ”إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات“.

وأضاف: ”إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.