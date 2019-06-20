التحالف: رصدنا إطلاق صاروخ باليستي من جامعة صنعاء وسقوطه 

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، إنه رصد إطلاق وسقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين من جامعة صنعاء، باتجاه منطقة خاضعة لسيطرتهم.

وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن منظومات الاستطلاع (التابعة للتحالف) رصدت، الخميس، انطلاق الصاروخ من حرم جامعة صنعاء بالعاصمة.

وأشار المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الصاروخ كان ”باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية“.

وأضاف: ”تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران (شمالي اليمن) في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية“.