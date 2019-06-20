الجبير: الوضع في غاية الخطورة بسبب سلوك إيران ونطالب قطر بوقف تدخلاتها ودعمها للإرهاب

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن الوضع في المنطقة في غاية الخطورة بسبب سلوك إيران، مضيفا أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة.

والولايات المتحدة والسعودية من بين الدول التي تحمل إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز وهو طريق ملاحي رئيسي لإمدادات النفط العالمية. وتنفي إيران أي تورط.

وحذر الجبير من أنه ”إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك لرد فعل قوي جداً جداً، على حد تعبيره، مضيفاً: ”نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى“.

وأضاف في تصريح له من لندن: ”لا نريد حربًا مع إيران، وإن المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني“‎، مشيراً إلى أنه ”من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوة عظمى لحرب مع إيران“.

وتابع الجبير، أن ”السعودية سوف تتشاور مع حلفائها، لبحث خيارات متعددة لضمان أمن الممرات الملاحية في المنطقة وتبحث في خيارات متعددة“.

وشدد الوزير السعودي على أن ”اعتداءات إيران على طرق الملاحة البحرية تؤثر على العالم“، محذراً من أنه ”على إيران تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب“.

ونوه الجبير إلى أن وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.

ووجه الجبير رسالة طلب فيها من إيران ”أن تعود دولة طبيعية وتوقف سياساتها العدائية“، وأكد أن ”المستفيد الوحيد من وقف بيع السلاح لتحالف دعم الشرعية هو إيران“.

الأزمة القطرية

وفي ملف الأزمة القطرية، قال الجبير إننا ”نطلب من قطر وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ولفت الوزير السعودي إلى أن ”العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام“.

وشدد الجبير على أنه ”لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها، وأنه ”فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معاً“.