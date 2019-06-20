التحالف العربي: سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة تحلية في ”الشقيق“ السعودية

قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، إن مقذوفًا حوثيًا سقط بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في ”الشقيق“ السعودية، ولم تنتج عنه أي أضرار بشرية أوتلفيات.

وأوضح أن ”الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) – على حد زعمها“.

واعتبر في بيان نشرته وكالة ”واس“ الرسمية، أن ذلك ”يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة“.

وأكد أن ذلك ”يثبت أيضًا حصول هذه المليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة ، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)“.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالقول : ”إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذًا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي“ ، مؤكداً أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة ، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين“.

وشدد على أنه ”ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.