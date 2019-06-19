السعودية تنفذ حكم القتل قصاصًا بحق امرأة يمنية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا بامرأة (يمنية الجنسية) بمنطقة نجران، أقدمت على قتل مواطنتها بخنقها، ثم إشعال النار بجسدها، مما تسبب في وفاتها، ثم الاستيلاء على مجوهراتها الذهبية الذي كانت ترتديها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية فاطمة علي حسين السالمي، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.