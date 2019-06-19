التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة حجة اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار ”مسيّرة“ كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الطائرة من دون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المليشيا الحوثية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وشدد على أن ذلك يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وبين العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.