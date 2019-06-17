”روتانا“ تُعلن عن حفلات القطيف بالسعودية

أعلنت شركة ”روتانا“، للصوتيات والمرئيات، عن حفلات مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقام حفلان غنائيان من تنظيمها وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات ”موسم جدة“
وتستقبل مدينة القطيف حفلين، سيُقام الأول يوم الخميس 20 يونيو الجاري، ويحييه كل من النجم عاصي الحلاني، والنجم وليد الشامي، وتستقبله، الصالة الرياضية بنادي الخليج، سيهات.
ساعتان تفصلانا عن بدء بيع التذاكر ????#حفلات_السعودية_في_القطيف ????????
مع سفير الأغنية الخليجية #عبدالله_الرويشد والفنان #خالد_الملا والفنان #مساعد_البلوشي
????الصالة الرياضية بنادي الخليج- سيهات
الجمعة ???? 21 يونيو
بدعم من #هيئة_الترفيه تنظيم وإشراف #روتانا@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/ZEpVkGf3ns
— ????Rotana Music (@RotanaMusic) June 17, 2019
فيما يُقام الحفل الثاني يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، ويحييه كل من عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي، وتستقبله، الصالة الرياضية بنادي الخليج، سيهات.
احجز تذكرتك الآن ????https://t.co/kC390tFlzr#حفلات_السعودية_في_القطيف ????????
فارس الأغنية العربية #عاصي_الحلاني والنجم #وليد_الشامي
????الصالة الرياضية بنادي الخليج – سيهات
الخميس???? 20 يونيو
بدعم من #هيئة_الترفيه تنظيم وإشراف #روتانا@Enjoy_Saudi @assihallani @waleedalshami pic.twitter.com/T8RivRkUK8
— ????Rotana Music (@RotanaMusic) June 17, 2019
وأعلنت شركة ”روتانا“، عن طرح التذاكر والتي جاءت على صنفين للعائلات، وللرجال، وطُرحت للعائلات على 9 فئات.
يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت فعاليات ”موسم جدة“ وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الـ 8 من يونيو/ حزيران الجاري وحتى الـ 18 من يوليو/ تموز المقبل.