السعودية.. مؤشرات الإصلاحات تظهر عبر تراجع بطالة النساء

ظهرت أول مؤشرات سياسة الإصلاحات وتنويع الاقتصاد التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تراجع البطالة بين نساء المملكة وارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.

وأظهر تقرير لشركة جدوى للاستثمار، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة بشكل عام انخفض من نحو 12.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.5% في بنهاية الربع الأول من العام الحالي وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع عام 2016.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه شبكة ”إرم نيوز“، إلى أن الانخفاض كان بشكل رئيس نتيجة تراجع معدل البطالة بين النساء من حوالي 32.5% إلى 31.7% في الفترة ذاتها في حين حافظ المعدل بين الرجال على مستواه البالغ 6.6%.

وبيٌن التقرير أن نسبة البطالة بين الشباب من الذكور والإناث بالفئة العمرية من20-24 عامًا واصلت تراجعها لتصل إلى 36.3% بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع حوالي 36.6% بنهاية العام الماضي.

وقال التقرير: ”إن السبب الرئيس لانخفاض معدل البطالة بين الشباب هو التراجع الحاد في نسبة البطالة بين الشابات السعوديات“.

وأظهر التقرير أن مشاركة المواطنين في سوق العمل ارتفعت إلى 63.3% من نحو 63% في تلك الفترة فيما شهدت مشاركة النساء نموًّا مماثلًا لتصل إلى حوالي 20.5% من 20.2% وذلك نتيجة الإجراءات والحوافز التي أعلنتها وزارة العمل السعودية بهدف تشجيع السعوديين على الالتحاق بوظائف في القطاع الخاص.