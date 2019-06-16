لأول مرة بالشرق الأوسط.. أعمال الرسام مونك تعرض في السعودية

المصدر: إ ف ب

من المقرر أن تُعرض أعمال الرسام النروجي أدفارد مونك، الذي يعد بمثابة رائد التيار التعبيري، في السعودية بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر المقبل، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط.

وفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران شرق المملكة، تُعرض 40 من أعمال مونك (1863-1944) في معرض تحت عنوان ”مفازات الروح“، وتتناول 5 موضوعات وهي: الحزن، والحب، واليأس، والوحدة، ومعالم الروح، بحسب المركز.

وقد تعرّضت أعمال مونك لعمليات سرقة كثيرة خلال العقدين الأخيرين.

ففي آب/اغسطس 2004، سُرقت لوحتاه الشهيرتان ”الصرخة“ و ”العذراء“ في وضح النهار من قبل رجال مسلحين ملثمين من متحف مونك في أوسلو.

وقبل 10 سنوات على ذلك، سُرقت نسخة أخرى من ”الصرخة“ في الغاليري الوطنية في أوسلو في يوم افتتاح دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في ليليهامر.

وقد عثر على كل اللوحات فيما بعد.

ومن بين اللوحات في معرض الظهران:“الطفل المريض“ ونسخة من ”الصرخة“ التي تعد أيقونة فعلية وقد بيعت العام 2012 بـ 120 مليون دولار.

وقال مركز ”إثراء“ في بيان إنّ محبي أعمال مونك، التي تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، سيتمكّنون من ”استكشاف دوافع الفنان، وتمييزه عن أقرانه المعاصرين“.