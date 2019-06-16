نجل جمال خاشقجي يعود للأضواء مجددًا بتغريدة حول والده

عاد صلاح خاشقجي، نجل الإعلامي السعودي الذي قُتل داخل سفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية، جمال خاشقجي، اليوم الأحد إلى الأضواء مجددًا بتغريدة حول أبيه.

وفي أول تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ 14 مايو الماضي، اكتفى صلاح خاشقجي بالقول:“جمال خاشقجي عيد آباء سعيد“.

وتأتي تغريدة صلاح تزامنًا مع ذكرى ما يسمى بعيد الأب، وهو احتفاء عالمي لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

ويُحتفى بيوم الأب في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو

ويحظى صلاح خاشقجي وأخوته بمكانة خاصة في السعودية، خاصة بعد أن رفضوا التعاطي مع الجهات الداعية إلى تسييس مقتل والدهم في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وانخرطت دول، ومؤسسات إعلامية في حملة لاستهداف السعودية إثر الحادثة، التي شغلت الرأي العام، إلا أن رواية المملكة صمدت في النهاية، حيث أحالت المتهمين بالضلوع في القضية إلى القضاء.