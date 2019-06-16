ولي العهد السعودي :الحكومة تعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة قيمتها 533 مليون دولار

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قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يوم الأحد في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال(533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن ”المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل…