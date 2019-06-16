ولي العهد السعودي :الحكومة تعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة قيمتها 533 مليون دولار

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يوم الأحد في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال(533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن ”المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال“.
وقال الأمير محمد إن ”صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي ”.
وأضاف أن ”أصول الصندوق ارتفعت مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال ،ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين“.