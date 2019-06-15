ولي العهد السعودي: المملكة لا تريد حربًا في المنطقة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت،إن الهجمات التي شنتها إيران في الآونة الأخيرة تتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما، مشيرا إلى أن المملكة لا تريد حربا بالمنطقة لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها.

أتى ذلك في حوار صحفي ينشر اليوم في صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، حسب ما نقلته الصحيفة ورئيس تحريرها غسان شربل، على ”تويتر“ مساء السبت.

وقال بن سلمان بعد تأكيده أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة ”لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية“.

يأتي ذلك فيما تشهد المنطقة توترات غير مسبوقة بسبب التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة في الخليج العربي.

وأضاف ولي العهد السعودي إن ”النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان“.

وأكد بن سلمان أن المملكة ماضية من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما

وبشأن الملف السوداني، أكد ولي العهد السعودي ”يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات“.

وعن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قال بن سلمان إن المتهمين بارتكاب جريمة قتل خاشقجي موظفون حكوميون ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل.

وبشأن شركة أرامكو قال ولي العهد السعودي، إن المملكة ملتزمة بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب، متوقعا أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021.