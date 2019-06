دلال ودعاء.. ما الذي كشفته أحدث واقعة هروب لفتيات من السعودية؟

أوقفت شبكة تويتر حسابات مرتبطة بأختين سعوديتين فرتا من بلادهما إلى تركيا لطلب اللجوء؛ هربًا من سوء المعاملة العائلية في بلدهم الأم، على حد زعمها.

وأغلقت الشبكة كذلك حسابين يزعمان أنهما لـدعاء 22 عامًا، ودلال الشويكي 20 عامًا.

وكانت الشقيقتان قد نشرتا مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية ورسائل؛ للمطالبة بتدخل منظمات حقوقية، مدعيتان أنهما متواجدتان في تركيا بعد الهروب من سوء معاملة مزعومة.

‘We fled Saudi Arabia. If our father kidnaps us back to Saudi, we will face death. Our crime? Rebelling against abuse.’@DuaDalal, Saudi sisters#SaveDuaAndDalal #SaudiSistersRescue pic.twitter.com/SiQjJ8aQGz

— ExMuslim TV (@ExMuslimTV) June 13, 2019