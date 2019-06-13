شاهد.. فيديو من داخل أول ملهى ليلي ”حلال“ يثير غضبًا بالسعودية

أثار مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، قيل إنه من داخل أول ملهى ليلي ”حلال“ في المملكة العربية السعودية، موجة من ردود الفعل الغاضبة.

وكانت شركة ادعت أنها المشغلة للملهى الليلي قد أعلنت أنها أنجزت إجراءات التراخيص وإعداد الموقع، وكان مفترضًا أن يتم الافتتاح رسميًا الخميس، وفقًا لما تم تداوله سابقًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفته إدارة فعاليات ”موسم جدة“.

وتداول نشطاء سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه الأول من داخل الملهى ”الحلال“، يظهر سهرة مختلطة على أنغام الموسيقى، بينما يقول أحد الشباب، ساخرًا: ”ممنوع الرقص..“.

وأبدى مدونون سعوديون غضبهم من المقطع، معتبرين أنه ”قلة أدب وانحلال وسفاهة ومهزلة يجب محاسبة المسؤولين عنها“.

وعلق خالد بن سطام آل سعود على المقطع قائلًا: ”هل هذا هو ضمن الآداب العامة والذوق العام وأخلاق المجتمع اللي صار قلة أدب وإنحلال وسفاهه ومهزلة ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك وكل من روج لذلك فهذه الأعمال غير مقبوله بالمجتمع السعودي ولا يقبلها إنسان عاقل وكونوا واثقين بأن ولاة الأمر لا يقبلون بذلك“.

هل هذا هو ضمن الآداب العامه والذوق العام وأخلاق المجتمع

اللي صار قلة أدب وإنحلال وسفاهه ومهزلة ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك وكل من روج لذلك فهذه الأعمال غير مقبوله بالمجتمع السعودي ولا يقبلها إنسان عاقل

وكونوا واثقين بأن ولاة الأمر لا يقبولون بذلك #وايت_كلوب pic.twitter.com/8OKdxfSV2w — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 13, 2019

بدورها قالت نورة آل الشيخ: ”اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.. اللهم أسترنا وأستر أهلنا وأخواننا وأخواتنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.. لاحول والاقوة الا بالله العلي العظيم“.

اللهم استرنا

فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض … اللهم أسترنا وأستر أهلنا وأخواننا وأخواتنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن..

لاحول والاقوة الا بالله العلي العظيم — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) June 13, 2019

بدوره قال عبد الإله الحيزان: ”سلسلة النوادي الليلية (وايت) بأوساخها وقذاراتها الاخلاقية تنشر غسيلها على شاطئ مدينة جدة (رقص ديسكو،اختلاط فوق سن 18… ) الذين لازالوا يتشبثون بمقولة وفق الضوابط الشرعية يصدق عليهم مشهد (أعمل نفسك ميت..) متى يدرك الساكتون أن هلاك القرى لايخص“.