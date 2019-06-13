التحالف العربي يقول إنه هاجم منشآت يستخدمها الحوثيون لتخزين صواريخ وأسلحة

التحالف العربي يقول إنه هاجم منشآت يستخدمها الحوثيون لتخزين صواريخ وأسلحة

المصدر: رويترز

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه هاجم منشآت يستخدمها الحوثيون لتخزين صواريخ وأسلحة، وفق ما ذكر تلفزيون العربية.

كما ذكر أنه هاجم مواقع تؤوي خبراء أجانب يعملون مع الحوثيين في اليمن.

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