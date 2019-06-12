شاهد ماذا فعل الأمير تركي بن طلال أمام مطار أبها (فيديو)

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تناقلت حسابات سعودية على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال جالسًا على كرسي أمام مطار أبها بعيد استهدافه من قبل الحوثيين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال. وتقع أبها جنوب المملكة داخل منطقة عسير التي يديرها الأمير تركي. ورصد السعوديون الأمير…