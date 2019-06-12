شاهد ماذا فعل الأمير تركي بن طلال أمام مطار أبها (فيديو)

تناقلت حسابات سعودية على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال جالسًا على كرسي أمام مطار أبها بعيد استهدافه من قبل الحوثيين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.
وتقع أبها جنوب المملكة داخل منطقة عسير التي يديرها الأمير تركي.
ورصد السعوديون الأمير تركي جالسًا على كرسي أمام المطار حيث أشرف بنفسه على إجراءات إعادته للعمل.
وعلق الإعلامي السعودي على مقطع الأمير تركي بالعبارة الشهيرة: ”يا جبل ما يهزك ريح“.
أمير منطقة عسير الأمير : تركي بن طلال في #مطار_ابها يتابع سير العمل بعد الهجوم الإرهابي.
ويا جبل ما يهزك ريح ????????❤️ pic.twitter.com/8eM7hfqMMp
— عبدالله البندر (@a_albander) June 12, 2019
واعتبر سعود آل مهنا أن تواجد الأمير تركي: ”أعظم وأقوى رسالة سياسية ممكن تشوفها، الأمير تركي بن طلال في #مطار_أبها ورجل على رجل وأحلى بيالة شاهي“.
أعظم وأقوى رسالة سياسية ممكن تشوفها الأمير تركي بن طلال في #مطار_ابها ورجل على رجل وأحلى بيالة شاهي pic.twitter.com/DgdcV947Xu
— سعود آل مهنا (@saudalmohanna) June 12, 2019