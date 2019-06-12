بينهم شيرين ورمضان.. تركي آل الشيخ يُعلن انضمام 11 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، انضمام 12 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’، الذي تستقبله المدينة الساحلية في الفترة بين يونيو الجاري ويوليو المقبل.

ورحّب تركي آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا، بالنجوم المصريين الذين يشعلون موسم جدة بالعديد من الفعاليات والتي تتنوع بين العروض المسرحية والحفلات الغنائية.

وكان من بين النجوم المصريين الذين سيضيئون ‘‘موسم جدة’’، شيرين عبدالوهاب ويحيى الفخراني ومحمد رمضان وهاني شاكر وعمرو دياب ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأنغام ومحمد حماقي ورامي صبري ومحمد سعد.

وكتب ”آل الشيخ“، منشوًرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قائلًا: ”أهلاً بكم في بلدكم الثاني بين أهلكم وجمهوركم“، واعدًا الجمهور باستقبال مزيد من الفنانين، فقال: ”ولسة كمان وكمان، هوا فاضل مين؟“.

وسيتم عرض مسرحيات ”3 أيام في الساحل“، لمحمد هنيدي، خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، و“الملك لير“، ليحيى الفخراني، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، في جدة.

أما مسرحية ”كلها غلط“، للفنان أشرف عبد الباقي، فستعرض في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

وأحيا عمرو دياب حفله الغنائي الإثنين الماضي، فيما يُحيي الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا في الواجهة البحرية، يوم 15 يونيو، أما أنغام فتحلْ ضيفة للمرة الخامسة على حفلات المملكة بإحيائها حفلًا غنائيًا في 23 يونيو، ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي بالمملكة بمدينة جدة في 30 يونيو.

يُذكر أن فعاليات ”موسم جدة“ أطلقتها هيئة الترفيه وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الـ 8 من يونيو/ حزيران الجاري وحتى الـ 18 من يوليو/ تموز المقبل.