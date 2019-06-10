الفالح: بوتين سيزور السعودية في أكتوبر القادم

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، إنّه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السعودية، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إنّ شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.

وتعاونت روسيا والسعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية لكبح إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وأصبح الملك سلمان أول عاهل سعودي يزور روسيا في أكتوبر تشرين الأول 2017 حيث التقى بوتين في الكرملين.

وفي يوليو تموز الماضي، جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.