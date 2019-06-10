ما حقيقة تغيير أوقات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة في السعودية؟

نفت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، شائعات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الوزارة في توضيح لها، إنه ”لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية، ونؤكد على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما ينشر في وسائل الإعلام الرسمية“.

لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة #الخدمة_المدنية قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية؛ ونؤكد على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية. — المُتحدِّث الرَّسمي لوزارة #الخدمة_المدنية (@SaudiMCS_SP) June 9, 2019

ومع ارتفاع درجات الحرارة بموسم الصيف في بلد يمتاز بمناخ صحراوي جاف مثل السعودية، يطالب فريق من الموظفين بالفعل بتغيير أوقات الدوام وتقديم موعد الدوام ليكون في ساعات الصباح الأولى على أن ينتهي الدوام قبل حلول وقت الظهيرة.

لكن تلك المطالب والاقتراحات لم تلق استجابة لحد الآن، فيما يقتصر تغيير موعد العمل على شهر رمضان المبارك، حيث حددت وزارة الخدمة المدنية أوقات العمل في مؤسسات القطاع العام خلال شهر رمضان المنصرم، بخمس ساعات يوميًا فقط، كما تحظر وزارة العمل تشغيل العمال تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة خلال شهور الصيف.

ويعمل في القطاع العام الحكومي نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب.

وتشرف وزارة الخدمة المدنية على تنظيم وظائف القطاع العام وساعات عمل وإجازات العاملين فيه، فيما تكون ساعات العمل أطول في القطاع الخاص وإجازاته أقل، ومتوسط مرتباته متدنيًا مقارنة بالقطاع الحكومي.

ووفقًا لإحصائيات محلية، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص البالغ 9.47 مليون مشتغل غالبيتهم من الوافدين الأجانب المنتمين لمختلف الجنسيات.