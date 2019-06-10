بالفيديو.. محمد عبده يطرب جمهوره الكبير في جدة بحفل ماراثوني‎

أحيا الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، مساء الأحد، حفلاً غنائياً في مدينة جدة الساحلية أمام جمهور كبير ظل متفاعلاً معه طوال أكثر من أربع ساعات من الغناء.

وامتلأت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية التي احتضنت الحفل، بجمهور من الجنسين اختار عدد منهم الوقوف عند منصة الحفل لمصافحة ”أبو نوره“ كما يحلو لجمهوره الواسع في المملكة تسميته.

وغنى فنان العرب وهو أشهر ألقابه، عدداً من أغانيه التي يحفظها كثير من السعوديين عن ظهر قلب، وسط تفاعل لافت بترديد الأغاني معه أو بالتصفيق الحار وبالصراخ في بعض الأحيان كتعبير عن التفاعل.

كذا يصير لما الجمهور يتحمس مع ابو نوره ????????. #محمد_عبده_حفل_جده pic.twitter.com/bAlQgKCXXG — حنين محمد. (@x__oe22) June 9, 2019

وشاهد جمهور كبير أيضاً الفنان محمد عبده عبر شاشة التلفزيون، حيث بثت قناة ”إم بي سي“ كل الحفل الذي بدأ من الساعة العاشرة مساءاً واستمر لما بعد الثانية والنصف ليلاً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن التفاعل مع الحفل بأقل منه في القاعة أو عبر شاشة التلفزيون، حيث اختار كثير من عشاق النجم السعودي نقل مقاطع من الحفل وسط ردود تشيد بأدائه وقدرته على الغناء في سن الـ70 عاماً على حد قول معجبيه.

ثاني أجمل الآهات على المسرح

بعد آهات حفلة أبها 98

#محمد_عبده_حفل_جده #abdu pic.twitter.com/fgnz9EwpeJ — نايفكو NAIF (@naifco) June 9, 2019

في عمر السبعين

وأكثر من ٤ ساعات غناء على المسرح .. حفظك الله يا كبير الفن ♥️ #محمد_عبده_حفل_جده pic.twitter.com/BG2fKXSVXd — تذكرتك (@tathkiratic) June 9, 2019

وحفل الفنان محمد عبده هو الثاني بعد حفل الفنانة أحلام ضمن فعاليات ”موسم جدة“ التي أطلقتها هيئة الترفيه وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يونيو/حزيران الجاري.