خلاف حاد بين أمير ومحام في السعودية بسبب ”قيادة النساء“

تسبب خلاف في الرأي حول قضية الولاية المفروضة على النساء في السعودية، بخلاف حاد بين أمير ومحام سعوديين معروفين على نطاق واسع في المملكة.

وبدأت القصة عندما شارك المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، في التفاعل مع المحتفلين بمرور عام على السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية بعد عقود من الحظر.

وكتب اللاحم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”وإن شاء الله ستسقط ما تسمى بالولاية على المرأة وستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة“، في إشارة إلى عدم تمكن المرأة السعودية من السفر والسكن بشكل مستقل والعمل دون موافقة ولي أمر رجل قد يكون الأب أو الزوج أو الأخ وحتى الابن.

و إن شاء الله ستسقط ماتسمى بالولاية على المرأة وستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة https://t.co/FnMuqzB4Z6 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) June 8, 2019

ووجدت دعوة اللاحم ردودًا واسعة، وسط انقسام متوقع بين أصحابها، إذ ينقسم السعوديون بالفعل في نظرتهم للولاية بين من يدعو للتمسك بها وبين من يدعو للتخلي عنها، مع وجود رأي ثالث يدعو لقصرها على أمور محددة مثل الزواج وعدم تقييد عمل وسفر المرأة بها.

وانضم الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، إلى قائمة طويلة من الذين عارضوا دعوة المحامي اللاحم، وكتب في رده عليه: ”أولًا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي، ثانيًا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمة الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والآن بالغلو أو الضعف، ثالثًا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفو النسويات والمحامون السفهاء“.

أولا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي

ثانيا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمه الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والأن بالغلو أو الضعف

ثالثا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفي النسويات والمحامين السفهاء https://t.co/25R4Szjxjp — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 9, 2019

وبينما اعتبر معارضو إسقاط الولاية في رد الأمير النشط بالتدوين في قضايا الشأن العام، نصرًا لهم، ألمح المحامي اللاحم إلى إمكانية لجوئه إلى القضاء.

وكتب اللاحم: ”جب أسماء (المحامين السفهاء) عشان يعلمونك بالقانون وأمام منصة العدالة ما هي عقوبة السب والشتم… منصة العدالة التي لا تفرق بين أحد، كلهم أمامها سواسية كأسنان المشط“.

جب اسماء (المحامين السفهاء) عشان يعلمونك بالقانون و أمام منصّة العدالة ماهي عقوبة السب والشتم … منصّة العدالة التي لاتفرق بين أحد ، كلهم أمامها سواسية كأسنان المشط …

افعلها أن كنت تملك الشجاعة وسترى مايفعل المحامون السفهاء https://t.co/wzZvCeurUk — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) June 9, 2019

ورد الأمير سطام على هذه التغريدات بأبيات شعر، تقول: ”وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وإذا ادعى سفيه بأنك جاهل فهي الشهادة لك بأنك كامل“.

وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ

فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ وإذا إدعى سفيه بأنك جاهل

فهي الشهاده لك بأنك كامل ???? — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٩ يونيو ٢٠١٩

وسبق للمحامي اللاحم أن رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين له بتهم الإساءة إليه بطرق متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت أحكام لصالحه في عدد منها.