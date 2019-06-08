بالفيديو.. ضبط شاب سعودي أثار الرعب خلال إطلاقه النار في حفل زفاف‎

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شاب سعودي من محافظة وادي الدواسر، أثار الرعب في حفل زفاف بعد أن بدأ بإطلاق النار من سلاح رشاش قبل أن يميل سلاحه من يده وينحرف نحو عدد من الحضور.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن مصادر لم تسمها أن الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في مناسبة احتفالية، في قبضة الشرطة الآن.

وجاء القبض عليه بعد أن تدخلت النيابة العامة وأمرت بضبط الشاب ووالده والتأكد من نظامية السلاح الذي أطلق منه النار، وامتلاكه التصريح النظامي له.

وتم تداول الفيديو على نطاق على واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط دعوات للقبض على مطلق النار الذي نجا من رصاصات رشاشه عدد من الحضور بأعجوبة.

ولا يزال إطلاق النار كأحد مظاهر الاحتفال، منتشراً في مناطق المملكة رغم الجهود الحكومية لوقف تلك الممارسة التي باتت نوعاً من العادات المتوارثة.