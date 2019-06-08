تركي آل الشيخ يُعلن عرض ”الملك لير“ و“3 أيام في الساحل“ و“كلها غلط“ بالسعودية

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المتابعين لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشاطات المملكة العربية التي تنظمها الهيئة في الفترة المقبلة.

وتضمنت الفعاليات الفنية، حسب البوسترات التي كشف عنها ”آل الشيخ“، عروضًا مسرحية وحفلات فنية تُقام في مدينة جدة بالسعودية ضمن موسم جدة الذي يبدأ اليوم.

وسيتم عرض مسرحيات ”3 أيام في الساحل“، لمحمد هنيدي، في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، و“الملك لير“، ليحيى الفخراني، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، في جدة.

أما مسرحية ”كلها غلط“، للفنان أشرف عبد الباقي، فتعرض في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

ومن الحفلات التي تضمنتها الأفيشات الدعائية حفل المطربة الإماراتية أحلام، ويقام اليوم 8 يونيو، وحفل المطرب المصري عمرو دياب، يوم 10 يونيو، فيما يشهد موسم جدة أول ظهور للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، في السعودية حيث تُحيي حفلًا غنائيًا يوم 13 يونيو ويرافقها الحفل مواطنها وائل جسّار.

أما فنان العرب محمد عبده، فسيضيء موسم جدة بحفل غنائي يوم 9 يونيو الجاري، كما تقام عروض للأطفال وسيرك، ضمن نشاطات الهيئة.