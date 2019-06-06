فيديو لرجال أمن يضربون مصريًا في الحرم المكي يثير جدلًا واسعًا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جدلًا واسعًا بعد أن ظهر فيه رجال أمن يضربون رجلًا في حادثة يقول مدونون إنها وقعت في ساحة الحرم المكي الشريف في السعودية.

ويظهر في الفيديو رجل يتحدث باللهجة المصرية ويتلاسن مع رجل أمن قبل أن يقوم الشرطي السعودي بضربه، ويسانده في تلك المهمة زميل آخر له، بينما يحاول متواجدون في المكان إنهاء الشجار.

ولا يوضح الفيديو أكثر من تلك التفاصيل، بحيث لا يُعرف إن كانت المشاجرة انتهت عند ذلك الحد أم تطورت لأكثر منه.

ولم تصدر إمارة مكة المكرمة بيانًا حول الفيديو المتداول وما إذا كانت المزاعم المتداولة بشأنه حقيقية، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك المزاعم من مصدر مستقل.

ومن النادر أن تقع مثل تلك الحوادث في الحرم المكي الشريف، إذ إن رجال الأمن في الحرم مدربون على التعامل مع كل أنواع زوار الحرم، لكن لا تغيب حوادث مماثلة بين فترة وأخرى تنتهي بالتحقيق الرسمي.

ويستضيف الحرم المكي الشريف سنويًا نحو 9 ملايين حاج ومعتمر، تتركز فترة وجودهم في شهر رمضان المبارك وحتى انتهاء موسم الحج، بينما يعمل فريق أمني كبير على خدمة ضيوف الرحمن.