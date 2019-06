فيديو لرجال أمن يضربون مصريًا في الحرم المكي يثير جدلًا واسعًا

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول لشرطي #سعودي يعتدي بالضرب على #مصري في #الحرم_المكي، بعد مشادة بينهما. ويظهر المقطع، محاولة الرجل الاقتراب من عنصر الأمن، والإمساك بسلاحه، ليمنعه الشرطي بسرعة فائقة بضربه على الرأس، لتتطور المشادة مع عناصر أمن أخرى.