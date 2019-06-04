السعودية تُطالب الفلبين بكشف ملابسات اختفاء الطيار الشريف

قالت السفارة السعودية في الفلبين، إن السفير عبدالله البصيري التقى اليوم الثلاثاء، رئيس المراسم في القصر الجمهوري في الفلبين؛ لمناقشة اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فقد في رحلة طيران تدريبية.

وأشارت إلى أن السفير طلب تكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا على كل المستويات؛ للعثور على المواطن الشريف ومدربه الفلبيني، اللذين فقد الاتصال بهما أثناء رحلة طيران تدريبية جنوب الفلبين.

وقبل يومين، كشفت السفارة السعودية في الفلبين، أن وفدًا رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة ميندور؛ للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية، وذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبمتابعة من وزير الخارجية.

وأضافت السفارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الوفد شارك مع فريق عمل البحث والإنقاذ من الجهات الفلبينية المختصة، موضحة أنه تم تقل أقارب المواطن الشريف إلى مانيلا نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة.

وأكدت السفارة أنها ستستمر ببذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة، كما تأمل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق، آملة أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالمًا معافى.