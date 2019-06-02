وزير الطاقة السعودي يعتذر لانقطاع الكهرباء عن مناطق الجنوب ويعد بمحاسبة المقصرين

وزير الطاقة السعودي يعتذر لانقطاع الكهرباء عن مناطق الجنوب ويعد بمحاسبة المقصرين

المصدر: فريق التحرير

أعرب خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن اعتذاره من سكان مناطق جنوب المملكة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال الفالح، في تغريدة نشرها على حسابه بـ ”تويتر“، إن انقطاع الكهرباء جاء ”نتيجة عطل فني طارئ“، مؤكدًا أنه وزملاءه في الوزارة يتابعون ”الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة“.

وأضاف الفالح، في تغريدة ثانية، أنه ”تمت إعادة  الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله“.

وأوضح أنه يعمل مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

وكان مغردون على ”تويتر“ أكدوا أن انقطاع التيار الكهربائي مازال مستمرًا رغم إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن عودة التيار الكهربائي في بعض الأحياء التابعة لمناطق نجران وجازان جنوب المملكة.

وأرجعت الشركة السعودية للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة.

وقالت في بيان إن ذلك أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع مع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأضافت أن الفرق الميدانية تعمل بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وأعربت ”السعودية للكهرباء“ عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

وحظي انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بجنوب المملكة العربية السعودية بتداول واسع على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ولم تخلُ بعض تلك التغريدات من الحس الفكاهي الناقد لانقطاع التيار الكهربائي وسط أجواء رمضانية حارة.

فيما حاول مواطن في محافظة أبو عريش تنظيم السير بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطل إشارات المرور.

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