وزير الطاقة السعودي يعتذر لانقطاع الكهرباء عن مناطق الجنوب ويعد بمحاسبة المقصرين

أعرب خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن اعتذاره من سكان مناطق جنوب المملكة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال الفالح، في تغريدة نشرها على حسابه بـ ”تويتر“، إن انقطاع الكهرباء جاء ”نتيجة عطل فني طارئ“، مؤكدًا أنه وزملاءه في الوزارة يتابعون ”الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة“.

أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 1, 2019

وأضاف الفالح، في تغريدة ثانية، أنه ”تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله“.

وأوضح أنه يعمل مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري. — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 1, 2019

وكان مغردون على ”تويتر“ أكدوا أن انقطاع التيار الكهربائي مازال مستمرًا رغم إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن عودة التيار الكهربائي في بعض الأحياء التابعة لمناطق نجران وجازان جنوب المملكة.

عاجل رغم إعلان الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار الكهربائي مغردون يؤكدون استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض الاحياء التابعة لمناطق نجران وجازان جنوب المملكة حتى الآن #جازان_الان #نجران_الان #الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب pic.twitter.com/TJ1DYU9Ci8 — صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) June 2, 2019

وأرجعت الشركة السعودية للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة.

وقالت في بيان إن ذلك أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع مع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأضافت أن الفرق الميدانية تعمل بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وأعربت ”السعودية للكهرباء“ عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

وحظي انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بجنوب المملكة العربية السعودية بتداول واسع على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ولم تخلُ بعض تلك التغريدات من الحس الفكاهي الناقد لانقطاع التيار الكهربائي وسط أجواء رمضانية حارة.

فيما حاول مواطن في محافظة أبو عريش تنظيم السير بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطل إشارات المرور.