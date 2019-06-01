ولي العهد السعودي يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية

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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وحضر…