بدء أعمال القمة العربية الطارئة‎ في مكة المكرمة (فيديو)

انطلقت أعمال القمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، الجمعة، بمشاركة عدد من القادة العرب في مكة المكرمة.

وافتتح الرئيس التونسي القمة، بوصف بلده الرئيس الحالي للقمة العربية، بكلمة أعرب فيها عن ضرورة التوحد تجاه الأخطار التي تواجه الدول العربية، مستنكرًا الهجمات على مدن سعودية.

وفي كلمته، قال الملك سلمان بن عبد العزيز: إن الاجتماع اليوم يهدف ”لبحثِ ما نُواجهُه من تحدياتٍ استثنائيةٍ تُهددُ الأمنَ العربي، والأمنَ والاستقرارَ الإقليمي والدولي، وكذلكَ حرية التجارةِ العالميةِ واستقرارَ الاقتصادِ العالمي“.

ويشارك في هذه القمة 13 زعيمًا عربيًا بين رؤساء وملوك وأمراء، أبرزهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلنت 6 دول تمثيلًا على مستوى رئيس وزراء فما أقل، أبرزها قطر والجزائر ولبنان.