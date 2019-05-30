الجزائر توفد رئيس حكومة تصريف الأعمال للمشاركة في قمتي مكة

غاب الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، للمرة الأولى منذ سنوات عن تمثيل بلاده في القمم العربية، وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي برئاسة الوفد الجزائري إلى السعودية

ووصل رئيس الوزراء الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة للمشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة، وكذلك الدورة الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين تنعقدان اليوم وغدًا الجمعة. وحظي بدوي باستقبال أمير منطقة مكة بدر بن سلطان، مرفوقًا بوزير الخارجية صبري بوقادوم الذي سيجري مباحثات ثنائية مع نظرائه المشاركين في القمتين.

وتعد هذه هي الجولة الدولية الأولى لبدوي خارج الجزائر، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، واشتعال مظاهرات شعبية حاشدة ما تزال مستمرة للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.

وستكون المناسبة فرصة يشرح فيها بدوي للقادة المشاركين، تطورات الوضع العام في بلاده، وأفق حل الأزمة السياسية المستمرة في ضوء تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما ظلت الدول العربية والإسلامية ترقب خروج الجزائر من أزمتها بشكل سلمي وسريع.

وأوضح بيان للحكومة الجزائرية أن نور الدين بدوي ”سيجري عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية“، خلال القمتين اللتين يشارك فيهما قادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.